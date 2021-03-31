Чартерные рейсы из Томска в Турцию будут летать с 3 мая

Слоты на осуществление рейсов из Томска в Турцию также запросила еще одна компания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания «Royal Flight» запустит чартерные рейсы из Томска в Анталью (Турция). Судя по расписанию томского аэропорта, первый полет состоится 3 мая. Рейсы запланированы раз в две недели по понедельникам.

«Интерфакс-Сибирь» сообщает, что полеты будут выполняться на самолетах Boeing 757-200 вместимостью 235 человек. В справочной томского аэропорта отметили, что слоты на осуществление рейсов также запросила авиакомпания «Nordwind Airlines».

Напомним, ранее «КП-Томск» сообщала, что Россия возобновила авиасообщение еще с шестью странами. После долгих ограничений, связанных с пандемией коронавируса, теперь снова можно летать за рубеж в разные государства. Однако пока что запреты сняты не по всем направлениям.