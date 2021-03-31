Власти Томска дали «добро» на локализацию опасных ям и колдобин на дорогах

Полноценный ремонт городских автомагистралей мэрия намерена начать не раньше мая - тогда растает снег и испарятся лужи. Иначе бюджетные деньги "уйдут" в грязь и воду. Фото пресс-службы горадминистрации.

Ремонтные бригады локально устраняют разрушения дорожного полотна с применением технологий всесезонных асфальтобетонных смесей. В понедельник работы проводились на участках дорог на пл. Транспортной, перекрестке Комсомольский - Сибирская, а также на ул. Транспортной, сообщили в мэрии.

«Пока мы можем только локализовать дефекты, чтобы не допустить дальнейшего разрушения проезжей части, а также устранить те выбоины, что непосредственно влияют на безопасность дорожного движения», - отметил заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

Он добавил, что в мае сотрудники городкого департамента дорожной деятельности и благоустройства приступят к оценке состояния дорог, отремонтированных в предыдущие годы, для выявления возможных дефектов. Подрядные организации готовы устранять их за счет собственных средств в рамках гарантийных обязательств.