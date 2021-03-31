Больше исследований хороших и разных: томичам о тестах на COVID-19

В России включат в число тестирования на коронавирус анализы на антитела. Постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой вступает в силу сегодня, 31 марта.

В России включат в охват тестирований на коронавирус анализы на антитела. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой вступит в силу сегодня, 31 марта, сообщает РБК.

«Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 100 тыс. населения (среднесуточно за семь календарных дней) любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации», - приводят аналитики цитату из документа.

Однако о перспективах такого решения пока преждевременно делать выводы, заявил РБК вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

- Трудно понять, какая цель стоит за этим... Тест на антитела показывает, была ли инфекция в прошлом, или как сработало вакцинирование. ПЦР-тест показывает, есть ли сейчас в клетках вирусная РНК, происходит активный процесс [заболевания] с симптомами или без. Эти методы диагностики нацелены на разные результаты. Один - на прошлое, другой - на настоящее, - подчеркнул он. - Если ставить больше ПЦР-тестов – это хорошо. В тестировании «любыми методами» я вижу некую странность, но пока не готов делать выводы, потому что не совсем понимаю причины.

При этом вирусолог выразил уверенность, что для определения текущей инфекции, «в сущности, работают только ПЦР-тесты».

- Возможно, [в постановлении] имелось в виду, что надо делать разные тесты, и делать их больше, - тогда это даст больше информации о том, что с человеком было и что с ним происходит сейчас, - резюмировал специалист.