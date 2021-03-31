Пострадала в пожаре: томичка с отравлением угарным газом была госпитализирована ночью

На ул. Угрюмова, 1/1 в областном центре в ночь на 31 марта загорелась квартира. Когда спасатели через 9 минут прибыли на место пожара, он уже был ликвидирован соседями пострадавшей женщины.

Четыре пожара в Томске и один в деревне Новосельцево Парабельского района произошли за вчерашний день и сегодняшнюю ночь, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. Так, на ул. Угрюмова, 1/1 в областном центре в ночь на 31 марта загорелась квартира. Сообщение на пульт оперативного дежурного поступило в 2.22. Спасатели прибыли на место в 2.29, на тот момент возгорание уже было ликвидировано.

- На верхнем, 5-м, этаже в однокомнатной квартире обгорели аудиосистема и вещи, закоптились стены. Площадь пожара составила 1 кв. м, - уточнили в МЧС. - Соседями была спасена хозяйка жилого помещения. Женщина госпитализирована с отравлением продуктами горения.

Причина пожара устанавливается, добавили в ведомстве.