Как директор-томич нелюбимому главбуху зарплату «зажимал»

Директор, невзлюбив главного бухгалтера, счел необходимым выживать специалиста с работы, не выплачивая заработную плату. Долг предприятия перед сотрудницей составил более 500 тыс. рублей.

Прокуратура Советского района Томска утвердила обвинение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), которое возбуждено прокуратурой, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

- По версии следствия, с октября 2019 по июль 2020 года обвиняемый имел реальную возможность выплачивать зарплату главному бухгалтеру организации, однако, действуя из личных неприязненных отношений к ней, пытался понудить ее к увольнению, поэтому в течение 10 месяцев специалист зарплаты не получала, - рассказали в ведомстве. - Сумма задолженности, образовавшейся в результате, составила более 500 тыс. рублей.

В ходе следствия обвиняемый свою вину в совершении преступного деяния не признал, от дачи показаний отказался, добавили в прокуратуре. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Советский районный суд.