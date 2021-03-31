Погода в Томске 31 марта 2021: днем небольшие осадки, утром гололедица

Сейчас за окном -5. Небо серое, на дорогах гололедица. Днем потеплеет до -1, гидрометцентр прогнозирует осадки. Одевайтесь по погоде: помните, что весеннее тепло недоброе, обманчивое.

Сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 2-5 м/с. Температура воздуха составит от -2 до 0, на дорогах местами гололедные явления.

В регионе также ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ветер юго-западного направления, его скорость не превысит, по данным синоптиков, 2-5 м/с. Температура воздуха 0, -3. На дорогах местами гололедица, поэтому водителям рекомендуется соблюдать дистанцию, пешеходам – быть предельно внимательными, выходя из дома. Берегите себя и будьте здоровы.