В 2020 году в Томской области было заключено 153 социальных контракта на 36 млн рублей

У малообеспеченных семей в Томской области есть шанс завести свое дело за государственные деньги

С начала года 42 жителя Томской области получили «подъемные» в рамках социального контракта на развитие собственного дела. Размер единовременной выплаты может достигать 250 тысяч рублей, сообщает портал администрации региона. Среди успешных бизнес-проектов, которые развиваются благодаря государственной социальной помощи – салоны красоты, автомастерские, кафе, гостиницы, пекарни, туристическая база, центр развития для детей.

Как сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина, социальный контракт на развитие собственного бизнеса могут заключить жители Томской области, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума, установленного в регионе (в 2021 году – 12 218 рублей).

– Социальный контракт предполагает взаимные обязательства. Государство оказывает финансовую помощь, а человек должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. В течение года он предоставляет в соцзащиту отчеты о выполнении бизнес-плана, – прокомментировала Марина Киняйкина.

В 2020 году было заключено 153 социальных контракта на общую сумму более 36 млн рублей. Больше всего социальных контрактов для открытия и развития бизнеса было заключено в Первомайском районе – 47.

Обращаться по вопросам заключения социального контракта нужно в центр социальной поддержки населения по месту жительства.