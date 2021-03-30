В Томской области готовность техники к новому сельхозсезону составляет более 80%

Хозяйства региона активно готовятся к новому сельхозсезону

Планы по обновлению сельхозтехники и подготовку к весенним полевым работам обсудил замгубернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр с главами муниципальных образований на выездном совещании в Первомайском районе, сообщает портал администрации региона.

Готовность техники к новому сельскохозяйственному сезону в среднем по области составляет более 80%. К началу полевых работ хозяйства региона приобрели более 70 единиц новой техники, в том числе, 28 тракторов и 30 зерноуборочных комбайнов. Аграрии Первомайского и Томского районов обновили свою технику более чем на 50%.

Парк зерносушильной техники региона будет существенно увеличен: в 2021 году его пополнят 22 новых комплекса на общую сумму более 380 млн рублей. При этом с 2017 по 2020 годы в сельхозпредприятиях было установлено 29 зерносушильных комплексов на общую сумму 230 млн рублей.

– Для нашего климата, короткого лета наличие хорошей зерносушильной техники – это обязательное условие эффективного растениеводства, – отметил Андрей Кнорр.

Главы муниципальных образований на совещании обратили внимание на дефицит сельскохозяйственных кадров: агрономов, механизаторов, сборщиков овощей, сортировщиков. Чтобы компенсировать нехватку рабочих рук, ведущие предприятия Томского района – ООО «Заречное», ООО «Агрофирма «Зоркальцевская» – активно закупают технику, заменяющую ручной труд механизированным.

К нынешней посевной хозяйства региона подготовили 43,8 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур. Осенью прошлого года провели зяблевую обработку на 76% полей, отведенных для ярового сева. Площадь зяби ежегодно растет: в 2016 году она охватывала лишь 50% ярового клина.

За зиму аграрии вывезли на поля 451,2 тыс. тонн органических удобрений, что на 175,8 тыс. тонн больше, чем в прошлом году, приобрели 17,3 тыс. тонн минеральных удобрений (+4,7 тыс. тонн). По данным 2020 года, минеральные удобрения вносят 56,5% предприятий области, урожайность на полях этих хозяйств составляет от 26,2 ц/га до 46,7 ц/га.