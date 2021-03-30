В 2021 году в Томске отремонтируют участок протяженностью в 2,62 км улицы Красноармейской

На федеральные деньги будет приведена в порядок одна из самых старых улиц Томска

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году отремонтируют часть одной из старейших улиц Томска – Красноармейской, сохранившей шедевры деревянного зодчества Сибири, сообщает портал администрации региона.

В нормативное состояние будет приведен участок протяженностью 2,62 км от улицы Яковлева до проспекта Кирова. Дорожники отремонтируют проезжую часть, съезды, примыкания, технические тротуары. Кроме того, заменят бортовые камни и нанесут разметку термопластиком.

Красноармейскую улицу (до 1920 года Солдатская) называют одной из красивых улиц областного центра. Главной ее достопримечательностью и украшением являются здания-памятники деревянного зодчества – творения талантливых архитекторов и мастеров-резчиков конца XIX – начала XX века. «Дом с жар-птицами» (флигель усадьбы купца Л.Д. Желябо, 1903 г.), «Дом с драконами» (особняк учителя Б.А. Быстржицкого, 1917 г.), «Дом с шатром» (особняк купца Г.М. Голованова, 1902 г.) – жемчужины деревянной архитектуры Томска, памятники истории и культуры федерального значения. Еще более десяти домов ул. Красноармейской являются объектами культурного наследия регионального значения.