Томич стал жертвой Интернет-мошенников и лишился 11 000 рублей

Мошенники продолжают свою охоту на простаков в сети Интернет

В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих жителю областного центра, сообщает сайт ведомства.

По предварительным данным, потерпевший на одной из популярных интернет-площадок частных объявлений нашел информацию о продаже коллекционной юбилейной монеты номиналом 10 рублей. Связавшись с продавцом, он обсудил детали покупки и, оплатив предоплату в размере 11 000 рублей, стал ждать заказ.

При получении он обнаружил, что вместо заказанной коллекционной монеты в посылке находятся 25 копеек.

УМВД России по Томской области напоминает, что распространенный способ совершения хищений денежных средств с карт граждан – побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием.