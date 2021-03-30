В Томской области по итогам чемпионата по плаванию формируется сборная команда региона

Томские молодые пловцы - победители отборочного тура - поедут на всероссийские соревнования. Фото: сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области

Чемпионат Томской области по плаванию прошел в спортивном комплексе «Дельфин» в Северске. По результатам турнира будет сформирована сборная команда области для участия во всероссийских соревнованиях в 2021 году, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

За медали боролись мужчины 2006 г.р. и старше и женщины 2008 г. р. и старше. Всего в состязаниях приняли участие девять команд из Томска, Северска, Стрежевого, Асиновского и Верхнекетского районов.

По итогам трех дней соревнований первое общекомандное место заняла северская детско-юношеская спортивная школа «Янтарь». Пловцы завоевали 27 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовую медаль. В эстафетном плавании мужская и женская команды стали чемпионами Томской области.

Второе общекомандное место заняли пловцы Учебно-спортивного центра водных видов спорта им. В.А. Шевелева, завоевав 27 наград. Тройку сильнейших замкнула команда Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, в их копилке 20 медалей.

Победителей к турниру подготовили Сергей Ермолаев, Анастасия Галкина, Юрий Ячменев, Ольга Радионова и Владислав Быстрицкий.

Полные протоколы соревнований можно посмотреть на сайте school-yantar.ru.