В Томской области на реабилитацию наркозависимых потрачено из бюджета 12 млн рублей

В Томской области последние годы действует госпрограмма реабилитации наркоманов

Программа по прохождению реабилитации наркозависимых в негосударственных реабилитационных центрах в Томской области действует с 2014 года. За это время курсы реабилитации по бесплатным сертификатам завершили 107 из 112 участников программы, сообщает портал администрации региона.

На эти цели из регионального бюджета было направлено почти 12 миллионов рублей, в 2021 году – еще 1,8 миллиона рублей.

Наркозависимые в течение полугода проходят реабилитацию в негосударственных реабилитационных центрах, получивших государственную аккредитацию Института демографии, миграции и регионального развития, а также согласование антинаркотической комиссии Томской области.

– Прекращение употребления наркотиков – это только первый шаг в избавлении от зависимости. Далее человеку нужно изменить образ жизни, научиться по-новому вести себя в обществе, справляться со своими эмоциями и обрести позитивный взгляд на будущее. Разработанная специалистами программа направлена на восстановление физического здоровья, психического баланса и социальных ценностей, – отметил главный врач областного наркологического диспансера Дмитрий Абрамов.