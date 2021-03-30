Коронавирус унес жизни еще четырех томичей

За весь период в Томской области установлены 31 356 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 30 270, умерших 356. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 30 марта, стало известно о смерти еще четырех жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась во вторник на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 356 человек.

– По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых болезни крови, органов брюшной полости, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом, – рассказали в оперштабе.

Также сегодня выявлено еще 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 356 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 38 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 270 человек

Сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 15,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,82.

За последние сутки в стране выявлено 8 277 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 409 пациентов скончались, 9 588 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 536 820 человек, 98 442 скончались, 4 155 996 выздоровели.