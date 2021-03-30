Более 12 тысяч деревьев и кустарников появится на улицах Томска в 2021 году

Деревья выбирались с учетом климатических условий, рельефа и экологии.

Мэрия Томска высадит на улицах города более 12,6 тыс. лиственных и хвойных деревьев и кустарников: яблони, липы, сосны, клены Гиннала, груши и др. Они появятся на общественных пространствах, во дворах жилых домов и около образовательных учреждений, сообщает пресс-служба городской администрации.

– Основной задачей, которая стоит перед муниципалитетом, остается максимальное сохранение существующего озеленения, поэтапное его обновление, расширение природных пространств и формирование зеленого «пояса» областного центра, – сказал директор департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска Николай Глебович.

Также он отметил, что дополнительно деревья и кустарники высадят работники предприятий города. В мэрии поддержат инициативы и от органов территориального общественного самоуправления.

Добавим, что за 2017-2020 годы в Томске было высажено почти 70 тысяч деревьев и кустарников. Наиболее масштабными площадками озеленения стали пр. Ленина на участке от Новособорной площади до Лагерного сада, ул. Усова, Михайловская роща, парк имени Геннадия Ворошилова, территория вдоль «Тропы здоровья» у стадиона «Буревестник» и др.