Программа по мужскому здоровью будет создана в Томской области для повышения рождаемости

По словам начальника облздрава, подобные программы для женщин в регионе уже успешно работают.

В Томской области разработают комплексную программу медицинского сопровождения мужского населения, которая будет включать обследования в детском и фертильном возрасте. Эти и другие меры будут направлены на повышение рождаемости, сообщил глава облздрава Сергей Дмитриев.

– Вопросам репродуктивного мужского здоровья необходимо уделять особое внимание, ведь при обследовании семейных пар в половине случаев проблемы с бесплодием устанавливаются у мужчин. В разработке мероприятий, направленных на комплексное медицинское сопровождение мужского населения, включая обследования в детском и фертильном возрасте, принимают участие урологи, детские специалисты, – пояснил он.

Также Дмитриев отметил и другие меры влияния на демографическую ситуацию в регионе: это профилактика абортов, онкологических и соматических заболеваний, а также выполнение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Добавим, что в прошлом году в области было проведено 5 226 абортов – это на 521 меньше, чем годом ранее.

– В 2021 году в рамках национального проекта «Демография» за счет средств ОМС планируется провести не менее 1 100 процедур ЭКО, в 2020 году было проведено 1 080. В течение этого года очередь по данной услуге должна быть полностью ликвидирована. Жительницы Томской области по желанию могут пройти ЭКО по полису ОМС в другом регионе, – сообщил Сергей Дмитриев.

Кроме того, эксперты считают, что для решения демографических проблем необходимо использовать образовательные и культурные программы, направленные на ведение здорового образа жизни, формирование семейных ценностей и высокого уровня сексуального воспитания.