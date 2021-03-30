Студенты вузов могут создать дизайн-проект нового терминала томского аэропорта

Проект победителя будет реализован в новом терминале аэропорта «Томск».

Пресс-служба томского аэропорта объявила о конкурсе среди студентов вузов, в котором необходимо разработать дизайн-проект нового терминала. Он пройдет со 2 по 30 апреля среди учащихся высших заведений области и Томска. Лучший дизайн будет реализован в новом пространстве здания аэропорта.

– Основная цель конкурса – вовлечение студенческого сообщества в создание значимого регионального проекта и получение нового концептуального дизайн-решения, созданного именно томскими студентами. Данный проект призван отразить уникальную атмосферу Томска как студенческого, читающего, интеллектуального города, – говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Оценивать работы будут замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный, представители консорциума вузов Томска, директор аэропорта Антон Перфильев и представители ООО «Новапорт».