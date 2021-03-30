Власти Томской области назвали оптимальный вариант развязки на Транспортной площади

Проектировщики предложили варианты, учитывая ограничения земельного участка, энергетическую и коммунальную инфраструктуру и экологическую составляющую.

Вчера, 29 марта, прошел прямой эфир по обеспечению транспортной доступности южной части Томска. Жителям представили несколько проектов развязки на Транспортной площади, самым оптимальным был признан первый вариант – «неполный клеверный лист», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что в обсуждении участвовали замгубернатора региона по промышленной политике Игорь Шатурный, эксперты из профильных департаментов администраций Томска и области, ТГАСУ, Томской региональной организации «Союз архитекторов России», а также проектировщики.

Генеральный директор ООО «РосИнсталПроект» Денис Юминов рассказал, что различные варианты развязки сравнивали по многим показателям. «При разработке проектов применяли беспилотные летательные аппараты, учитывались интересы как автомобилистов, так и пешеходов. В результате отобрано четыре проекта, из которых самым оптимальным признан первый – «неполный клеверный лист», – приводятся его слова в сообщении пресс-службы.

В ходе прямого эфира эксперты также ответили на вопросы томичей. По словам вице-губернатора, власти продолжают принимать предложения по вариантам развязки и организации движения на Транспортной площади. Запись прямого эфира можно посмотреть по ссылке.