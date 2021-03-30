Томские родители смогут отправить детей на летний отдых за пределы региона проживания

Дети смогут выехать на отдых в другие регионы, но родителям не разрешат их посещать. Фото: Евгения ГУСЕВА

Роспотребнадзор разрешил отправлять детей на отдых в лагеря, расположенные за пределами регионов их проживания. Об этом говорится в постановлении ведомства, опубликованном 29 марта на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, Роспотребнадзор увеличил максимально допустимую заполняемость лагерей с 50 до 75%.

Согласно документу, отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Федерации, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в регионе отдыха. Перед началом каждой смены в лагере должна проводиться генеральная уборка, а персонал обязан проходить тестирование на COVID-19. Во время смены запрещено устраивать массовые мероприятия в закрытых помещениях. Кроме того, лагеря нельзя будет посещать родителям.

Напомним, Роспотребнадзор запретил отправлять детей на отдых в другие регионы летом 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Исключения были сделаны только для тех, кто проживает в Арктической зоне, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе (они могли отдыхать в регионах, граничащих с этими городами).