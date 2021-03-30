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Общество30 марта 2021 8:01

Томичи теперь могут получить кредит онлайн до 3 млн рублей

Райффайзенбанк увеличивает кредитные лимиты
Антон ЗАВИДОВАнтон ЗАВИДОВ
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Необходимую сумму можно получить в течение нескольких минут.

Райффайзенбанк увеличивает кредитные лимиты. Теперь максимальная сумма займа составляет три млн руб.

- Мы рады предоставить больше возможностей для простого решения любых бытовых вопросов, будь то ремонт или покупка автомобиля. Оформить заявку и получить необходимую сумму можно в считанные минуты на сайте или в мобильном приложении Райффайзен - Онлайн даже в городах, где нет отделений, - отметил руководитель направления по развитию потребительских кредитов Райффайзенбанка Иван Карпов.

Сегодня более 70% всех клиентов Райффайзенбанка получают кредиты онлайн без посещения отделений или встречи с представителем банка для подписания документов. Необходимую сумму можно получить в течение нескольких минут.

Подробнее о возможностях кредитования Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.

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