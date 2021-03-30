Томичам о возврате денег, потраченных на медобследование

Анализы и исследования относятся к категории медицинских манипуляций, за оплату которых можно вернуть часть денег. Но важно соблюсти несколько условий, чтобы средства вам выплатили.

- Граждане России, имеющие доход, облагаемый налогом в 13%, действительно имеют право получить налоговый вычет за некоторые виды медицинских расходов. Им компенсируется сумма, фактически потраченная на лечение, но не более 120 000 рублей, - отмечают эксперты Роскачества. - Анализы и исследования относятся к категории медицинских манипуляций, за оплату которых можно вернуть часть денег.

Однако, предупреждают специалисты, должны быть выполнены некоторые условия. Например, медицинская организация имеет лицензию на осуществление своей деятельности. У вас есть доход, который облагается налогом в 13%. Срок давности исследований не прошел (для анализов это 3 года).

Можно предоставить в ИФНС документы, подтверждающие сдачу анализов. За них можно вернуть 13%, но сумма не должна превышать установленный предел. Для недорогостоящего лечения лимит установлен на 13% от 120 000 руб., то есть, в лучшем случае вы получите 15 600 рублей.