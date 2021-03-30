В Томской области закрылись 2 ледовые переправы

На действующих переправах производится постепенное понижение тоннажа пропускной грузоподъемности. Власти и МЧС готовятся к прохождению паводка в Томской области. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Томской области.

Потепление делает лед на водоемах тонким и опасным для передвижения транспорта и людей. На днях в Чаинском районе была закрыта переправа через р. Чая у с. Гришкино, в Верхнекетском районе – через р. Кеть 183 км (автозимник Палочка – Алсет).

- На переправах установлены знаки, запрещающие их эксплуатацию, проведена обваловка подъездных путей. На ледовой переправе через Обь у Колпашево закрыта полоса для движения грузовых автомобилей: на въездах на полосу образовались глубокие забереги, что представляет опасность для передвижения транспортных средств, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

В ведомстве добавили: сейчас в регионе действуют 66 ледовых переправ в 8 районах области (Александровский район – 25, Верхнекетский – 5, Каргасокский – 16, Колпашевский – 5, Молчановский – 1, Парабельский – 8, Тегульдетский – 5, Чаинский – 1) и 2 наплавных моста в Каргасокском районе.

- На действующих переправах производится постепенное понижение тоннажа пропускной грузоподъемности. Во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы необходимо соблюдать установленные нормы грузоподъемности, строго выполнять требования всех информационных знаков, - предупреждают в МЧС.