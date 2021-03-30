Томичам об ответственности за домашних питомцев: закон может обязать их регистрировать

Бродячими часто становятся потерявшиеся домашние животные либо те, кого бросили хозяева. Обязательная регистрация позволит возвращать животных владельцам и сдерживать их желание выгнать питомца на улицу.

Челябинское региональное законодательное собрание недавно представило в Государственную Думу РФ законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента, сообщает портал РИА Новости. Изменения могут внести в закон «Об ответственном обращении с животными» и другие акты.

Отмечается, что авторы инициативы указывают: бродячими часто становятся потерявшиеся домашние животные либо те, кого бросили хозяева. Обязательная регистрация позволит возвращать животных владельцам, а также станет сдерживающим фактором для тех, кто собирается выгнать своего питомца

Уточняется, что порядок регистрации будут определять власти регионов. Также в законопроекте предлагается изменить правила, касающиеся бродячих животных. Действующие нормы предполагают, что их отлавливают, стерилизуют и возвращают в прежние места обитания.

«Учитывая потенциальную опасность безнадзорных животных, в целях минимизации их контакта с детьми, пенсионерами, пациентами медицинских организаций предлагается установить исключение в указанной норме, запретив возврат животных на территории социально значимых объектов (организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медицинских организаций, детских игровых площадок), на которых они были отловлены», - сказано в пояснительной записке.