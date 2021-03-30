Погода в Томске 30 марта 2021: небольшой «минус» и осадки

Синоптики пообещали сегодня Томску до -4 и осадки в виде мокрого снега и дождя. Сейчас на термометре примерно -5. На дорогах скользко. Будьте осторожны, выходя из дому утром.

Сегодня в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный 3-8 м/с. Температура от -1 до -4.

На территории региона также будет облачно с прояснениями, осадки в виде мокрого снега и дождя. Западный ветер подует со скоростью 2-6 м/с. Столбик термометра опустится до отметки 0, -5. На дорогах возможна гололедица.