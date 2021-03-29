В Томске у пенсионерки виртуальный мошенник похитил 27 тысяч рублей

Мошенники в сети Интернет и на телефоне всегда находят себе жертв

Сотрудники Томского линейного отдела МВД России проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности подозреваемого, похитившего у 59-летней женщины 27 тысяч рублей, сообщает сайт управления на транспорте МВД России по СФО.

Потерпевшая нашла на одной из торговых площадок в сети Интернет объявление о продаже минитрактора и рассчитывала приобрести его для сына, проживающего в сельской местности. В ходе телефонных переговоров продавец сослался на высокий спрос на такую сельскохозяйственную технику и убедил женщину сделать частичную предоплату. Потерпевшая внесла залог и оплатила расходы на транспортировку трактора. После получения денег продавец перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданина).