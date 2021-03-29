В Томской области один случай лечения ожогов обошелся ОМС в 1,75 млн рублей

Дороже всего ОМС обходится лечение ожогов и онкологии

Лечение по таким профилям как «комбустиология», «неонатология», «онкология», «неврология» и «нейрохирургия» стало самым дорогостоящим по итогам 2020 года, сообщает портал администрации Томской области.

– Стабильно высоким по стоимости остается проведение сложных хирургических операций и лекарственной терапии по профилю «онкология», а также лечение сердечно-сосудистых заболеваний и термических ожогов, – отметил директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области Алексей Рудко. – Стоимость самого дорогого комплексного лечения больного с обширными ожогами поверхности тела в 2020 году достигла 1,75 миллиона рублей.

Выхаживание новорожденного с крайне низкой массой тела доходило до одного миллиона рублей. Стационарное лечение с таким диагнозом прошли 53 малыша. На эти цели Томский фонд ОМС выделил 41 миллион рублей.