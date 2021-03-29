В Томске задержан 16-летний подросток, который торговал наркотиками

Молодому человеку за торговлю "дурью" в Томске грозит большой срок

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает сайт ведомства.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий следователями СО по Советскому району г. Томск и оперативными сотрудниками УМВД России по Томской области установлен 16-летний подросток, который сбывал на территории г. Томска наркотические средства. Молодой человек делал «закладки» наркотических средств массой около 1,5 грамм, в ходе которой и был задержан оперативными сотрудниками.

За совершение указанных действий законом предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

По ходатайству следователя судом избрана в отношении него мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Проведены осмотры мест происшествия в местах осуществления закладок, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.