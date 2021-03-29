Команда томских самбистов взяли пять наград на первенстве СФО

Томские самбисты высоко держат спортивную марку региона Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Спортсмены из Томской области успешно выступили в Бийске на первенстве Сибирского федерального округа по самбо, посвященном памяти мастера спорта СССР Вадима Анохина.

В турнире приняли участие около 400 спортсменов из девяти регионов Сибири. Томским самбистам удалось завоевать пять наград. «Серебро» в своих весовых категориях взяли томичи Арам Мелконян (спортивная организация «Народное единство») и Злата Петрина (спортклуб «Сибирь»). Бронзовыми призерами стали воспитанники северской детско-юношеской спортивной школы «Русь» Игорь Носков, Максим Шпак и Кристина Якубенко, сообщает портал администрации региона.

Спортсменов к соревнованиям подготовили Наталья Вахмистрова, Антон Очередько, Денис Вышегородцев, Дмитрий Богданов и Денис Некрасов.

Призеры состязаний будут участвовать в первенстве страны, которое пройдет с 21 по 25 апреля в Новороссийске.