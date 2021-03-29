Томичей просят помочь 5-летнему мальчику с ДЦП

Семья мальчика надеется, что благодаря следующему курсу интенсивной реабилитации сын научится ходить, говорить, обслуживать себя, есть твердую пищу.

Жителей Томска просят помочь семье пятилетнего мальчика с ДЦП. Ребенку требуется пройти курс лечения в реабилитационном центре. На это нужно более 93 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба благотворительного фонда «Обыкновенное чудо».

Мать ребенка на сайте фонда написала, что мальчик родился недоношенным на 27-й неделе беременности, перенес операцию шунтирования при гидроцефалии.

- Регулярно проходим реабилитацию в томских медицинских центрах, только что прошли курс лечения в Евпатории по полису ОМС, - пишет мама.

С рождения мальчику установили диагнозы: «окклюзионная гидроцефалия», «ДЦП», «левосторонний гемипарез», «задержка психо-речевого развития», «сходящееся содружественное косоглазие».

Семья мальчика надеется, что благодаря следующему курсу интенсивной реабилитации сын научится ходить, говорить, обслуживать себя, есть твердую пищу.

Томичей просят помочь семье со средствами на реабилитацию центре «Шаг вперед». На курс требуется более 93 тысяч рублей. Узнать, как помочь мальчику, можно на сайте фонда «Обыкновенное чудо».