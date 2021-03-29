Летальных исходов не зарегистрировано.

Сегодня, 29 марта, в Томской области выявлено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 328 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 41 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 232 человек.

За последние сутки в стране выявлено 8 711 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 293 пациентов скончались, 7 280 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 528 543 человека, 98 033 скончались, 4 146 408 выздоровели.