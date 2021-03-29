В Томске курьерская доставка стала главным способом получения банковской карты

За первые месяцы 2021 года на курьерскую доставку пришлось более 70% выданных дебетовых карт.

Исследование Райффайзенбанка показало, что большинство клиентов предпочитают получить дебетовую карту с помощью курьера вместо того, чтобы идти за ней в отделение. Доставку выбирают в среднем в 70% случаев. Популярность доставки карты до банковского офиса несколько выросла только летом 2020 года.

В 2019 году курьеры доставили три четверти дебетовых карт, в 2020-м - 70%, выяснили аналитики Райффайзенбанка. За первые месяцы 2021 года на курьерскую доставку пришлось более 70% выданных дебетовых карт.

И если в 2019 году спрос на доставку был стабильным весь год, то в 2020-м значения колебались. Так, в мае и июне почти 80% карт клиенты получили с курьером. А с июля по октябрь клиенты несколько чаще стали забирать карты в отделениях - доля доставки в этот период составляла 65%. Это совпало с моментом снятия большинства ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, в крупных российских городах. Однако уже к ноябрю доля доставки снова выросла и вплоть до марта 2021 года держится на уровне 70%.

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