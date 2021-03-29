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Экономика29 марта 2021 9:57

Вниманию томичей: тарифы на такси могут подняться на 5-10%

Это связано с ростом цен на топливо
Ксения ГОРЮНОВА
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Ранее Счетная палата в отчете по итогам 2020 года назвала риски роста цен на топливо одной из «укрупненных проблем».

Фото: Иван Макеев

Продолжение роста цен на горюче-смазочные материалы вызовет реакцию со стороны перевозчиков: тарифы на поездки на такси могут увеличиться примерно на 5-10%. Такое мнение выразила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, сообщают «Известия».

– За последние четыре месяца розничные цены на сжиженные углеводородные газы на Алтае, в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях выросли в среднем на 40% – с 20-23 рублей за литр до 28-30 рублей, – говорится в сообщении.

Ирина Зарипова добавляет, что большое беспокойство у таксопарков вызывает также рост стоимости метана. Повышение цен на это топливо затормозит переоборудование транспортных средств.