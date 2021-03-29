Подрядчик по газификации мкр. Степановка Томска выполнит все работы до конца года

Использование природного газа в быту имеет ряд преимуществ, среди которых низкая стоимость и трудозатратность.

По результатам конкурса подрядчиком для выполнения работ по газификации микрорайона Степановка стало ЗАО «СМП-95». Предприятие до конца 2021 года выполнит весь комплекс работ по контракту, цена которого составляет почти 60 млн рублей. К газу подключат более 427 частных домов, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– В этой части Кировского района подземным способом должно быть проложено 12, 57 км сетей газоснабжения на участках на ул. Тояновская, ул. Кривоносенко, ул. Обнорского, ул. Петлина, ул. Копылова, ул. Москвитина, ул. Осипова, ул. Степановская, пер. Степановский, ул. Пржевальского, пер. Пржевальского, ул. Пожарского, ул. Волгоградская, ул. Пархоменко, ул. Б. Хмельницкого, ул. Минина, ул. 2-ая Степная, ул. 4-ая Степная, ул. 6-ая Степная, – говорится в сообщении.

По словам и. о. мэра Томска Михаила Ратнера, масштабная газификация в городе стартовала в 2012 году. За прошлый год было построено более 65 км и проведен капремонт еще семи км сетей газоснабжения.