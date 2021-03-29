Томская область получит почти 170 млн рублей на охрану лесов от пожаров

По сообщениям томских властей, в регионе проведены все запланированные мероприятия к сезону лесных пожаров. Фото: Олег Укладов

В 2021 году на охрану лесов от пожаров Томская область получит из бюджетов всех уровней 169,5 млн рублей. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в формирования поступит новая техника, пожарное оборудование и средства предупреждения на 98,9 млн, сообщает пресс-служба обладминистрации.

– В дополнение к ранее полученным средствам губернатор выделил четыре миллиона рублей на обновление системы раннего обнаружения в наземной зоне – видеонаблюдения, – также приводятся в сообщении слова начальника департамента лесного хозяйства Томской области Артема Конева.

Кроме того, он добавил, что сейчас на территории региона установлены 26 камер видеонаблюдения в наиболее уязвимых участках, где ежегодно возникает наибольшая угроза возникновения возгораний.