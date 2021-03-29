Сотрудники полиции проводят проверку после драки в центре Томска

Конфликт между несколькими мужчинами произошел на проспекте Ленина.

Вчера, 28 марта, около 19:45 в дежурную часть ОМВД России по Советскому району города Томска поступило сообщение о конфликте, который произошел в районе проспекта Ленина областного центра. Полиция начала проверку по данному факту, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

– Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством, – говорится в сообщении.

Накануне в соцсетях появилась информация о драке между четырьмя мужчинами в центре Томска в районе Главпочтамта.