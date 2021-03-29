Томскому бизнесу: с 1 апреля вступают в силу поправки о деятельности предприятий

Поправки направлены на изменения условий работы как объектов розничной торговли, так и зон общественного питания.

В законе Томской области «О патентной системе налогообложения» расширен перечень видов предпринимательской деятельности – теперь там 93 пункта. Также изменены размеры потенциально возможного годового дохода, площадь торгового зала для розничной торговли и общественного питания увеличена с 50 до 150 кв. м. Кроме того, при перевозке пассажиров и грузов теперь может использоваться 20 единиц транспорта. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по региону.

– В части розничной торговли предусмотрена деятельность торговых автоматов, для торговых островков (прилавков) в торговых центрах (на рынках) предоставлена возможность получения патента из расчета стоимости на 1 квадратный метр. Для сферы общественного питания дифференцирована доходность между рестораном и столовой, – также говорится в сообщении.

Добавляется, что размер возможного годового дохода теперь разделен территориально по пяти группам. В первую входят Томск и Северск, во вторую – Стрежевой, в третью – Асиновское городское поселение, в четвертую и пятую – прочие муниципальные поселения и районы.