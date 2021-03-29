Новый сервис в Томской области: доставку посылки по почте теперь может оплатить получатель

Отправитель через мобильное приложение может указать, что доставку посылки оплачивает получатель, и выслать ему ссылку на онлайн-платеж. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почта России запустила новый сервис для физических лиц, с помощью которого оплатить доставку посылки может получатель, раньше это мог сделать только отправитель. Услуга сейчас доступна в приложении для Android, в дальнейшем ей смогут воспользоваться владельцы смартфонов на iOS и посетители сайта компании, сообщает пресс-служба Почты.

Отмечается, что нововведение будет особенно полезно томским продавцам товаров в соцсетях и на платформах с частными объявлениями.

– Новый сервис сделает коммерческие отношения между физическими лицами в дистанционной торговле более безопасными, доверительными и удобными. Заранее оплаченная доставка гарантирует отправителю заинтересованность в товаре, а получателю – то, что посылка точно будет отправлена. Покупателю не придется переводить деньги за доставку на карту, что снизит риски мошенничества, – комментирует Артем Степин, директор по маркетингу и развитию продуктов АО «Почта России».

Пока что новый сервис работает только при оформлении через мобильное приложение: при выборе способа оплаты отправитель может указать, что платит получатель, и затем поделиться с ним ссылкой на онлайн-платеж. Получатель при этом должен быть зарегистрирован в приложении Почты России.