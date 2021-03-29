Пьяный житель Томской области устроил погоню с полицией

58-летний мужчина не остановился по требованию полиции и пытался скрыться.

Водитель легкового автомобиля ВАЗ-11193 в поселке Улу-Юл Первомайского района не выполнил требования сотрудников полиции об остановке. Он продолжил движение, нарушая ПДД. Наряд ДПС преследовал автомобиль и нагнал его уже в другом населенном пункте, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

– В поселке Сайга Верхнекетского района автомобиль был остановлен, а водитель задержан инспекторами ДПС. Им оказался 58-летний житель пос. Улу-Юл. Мужчина по внешним признакам находился в состоянии опьянения, что в дальнейшем было подтверждено в результате освидетельствования в медицинском учреждении, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что в отношении нарушителя возбуждено несколько дел об административный правонарушениях: за управление в состоянии алкогольного опьянения, невыполнение законного требования сотрудника полиции и движение по пешеходным дорожкам на автомобиле.