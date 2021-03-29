Томичам на заметку: семейная ипотека может распространиться на строительство частных домов

Предлагается внести изменения в программу «Семейная ипотека под 6% годовых». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Министерстве финансов РФ предложили распространить действие семейной ипотеки на строительство частных домов. Это поможет большему числу семей улучшить свои жилищные условия, сообщает ТАСС.

– У семей с детьми появится возможность оформить льготную ипотеку на строительство частных домов. Такой проект постановления внесен Минфином России в правительство РФ. Предлагается внести изменения в программу «Семейная ипотека под 6% годовых», – говорится в сообщении министерства.

По информации ТАСС, на льготную ипотеку со ставкой не выше 6% могут претендовать семьи, в которых второй и последующий ребенок родился после 1 января 2018 года. Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на строительство частного дома на уже имеющемся участке или покупку земельного участка под строительство жилых домов.

– Расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Рассчитываем, что дополнительно будет выдано порядка 20 тыс. кредитов для строительства индивидуальных жилых домов на сумму около 79 млрд рублей с первоначальным взносом от 15%, – отметил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.