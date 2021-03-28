«Томь» с минимальным счетом обыграла московское «Торпедо»

Следующую игру «Томь» проведет на выезде в Тольятти.

В воскресенье, 28 марта, в Томске состоялся матч 33-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и московским «Торпедо». Хозяева одержали победу с минимальным счетом – 1:0.

На 67-й минуте встречи голевая атака «Томи», в которой поучаствовали и Кирилл Косарев, и Ричлорд Эннин, закончилась в итоге голом Никиты Кривцова. Этот гол оказался единственным в матче и победным для томской команды.

Следующую игру «Томь» проведет на выезде в Тольятти 3 апреля, соперником будет ФК «Акрон».