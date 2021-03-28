Вниманию томичей: 28 марта российская вакцина «КовиВак» поступила в гражданский оборот

Вакцина «КовиВак» разработана группой молодых российских ученых в Научном центре им. М. П. Чумакова. Фото с сайта: minobrnauki.gov.ru

В России поступила в гражданский оборот вакцина «КовиВак». С воскресенья, 28 марта, запланированы первые поставки российского препарата для профилактики коронавирусной инфекции в регионы страны, сообщил сегодня телеканал «Известия».

Вакцина разработана в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Препарат получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ. «КовиВак» выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Научный центр планирует производить до 10 млн доз вакцины в год.

Ранее, 25 марта, глава Минобрнауки России Валерий Фальков осмотрел производственные корпуса Научного центра им. М.П. Чумакова, после чего лично запустил упаковку первой партии ампул вакцины с маркировкой 0001.

Добавим, что в настоящее время в РФ зарегистрировано три вакцины против коронавирусной инфекции – «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Масштабная вакцинация граждан от COVID-19 стартовала в январе 2020 года.