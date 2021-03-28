Коронавирус в Томске: +25 новых случаев заражения

Количество новых заболевших в Томской области продолжает снижаться

Сегодня, 28 марта, в Томской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 304 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 36 жителей Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 30 191 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 19,0 % мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,9.

За последние сутки в стране выявлено 9 088 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 336 пациентов скончались, 8 630 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 519 832 человека, 97 740 скончались, 4 139 128 выздоровели.