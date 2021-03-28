Эксперты: с марта 2020 года цены на загородную недвижимость в Томске выросли на 13%

Поскольку цены на квартиры растут, многим томичам дача кажется более доступным вариантом. Фото: Тимур ХАНОВ

В 77 регионах России цены на сезонные загородные дома с марта 2020 года выросли, только в пяти – снизились, сообщает федеральный портал «Мир квартир». Всего эксперты проанализировали стоимость дач в 82 субъектах Федерации. В среднем по стране за последние 12 месяцев они подорожали на 11,5%.

В Томской области рост цен на дачи за год составил 13% при средней цене 1 млн 139,6 тыс. руб. Для сравнения, по России дача в среднем стоит 1 млн 894,3 тыс. руб.

Сезонные загородные дома больше всего подорожали в Крыму – на 20,7% (в среднем до 3 млн 980,2 тыс. руб.). В Москве рост составил 12,8% при средней цене объекта 7 млн 753,3 тыс. руб.

По Сибири наибольшее подорожание отмечено в Новосибирской и Тюменской областях – более 14%. При этом новосибирцам среднестатистическая дача обойдется в 1 млн 850,3 тыс. руб., а тюменцам – почти в 3 млн 064,9 тыс. Самые низкие цены в загородном сегменте в Хакасии: за год они выросли на 4,6%, в среднем до 1 млн 202,8 тыс. руб.

Только в пяти регионах России цены на дачи снизились – в Чувашии, Якутии, Забайкальском крае, Курганской и Оренбургской областях.

– В прошлом году спрос на загородную недвижимость сильно вырос из-за карантинных мер, поэтому цены так подскочили, – отмечают аналитики портала «Мир квартир». – Этой весной мы ожидаем обычный сезонный всплеск спроса относительно зимних месяцев. Цены, вероятно, еще подрастут, так как частично на загородный рынок переключается спрос с рынка квартирного, где ценники за год увеличились радикально. Сейчас люди ищут, во что вложить деньги, и некоторым именно дача кажется доступным и правильным вариантом.