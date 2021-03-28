Прогноз погоды в Томске на 28 марта: облачно, небольшой снег, днем до +3°С

Весна не спешит в Томскую область: небольшой мороз, небольшой снег и гололедица

По данным регионального Гидрометцентра, сегодня, 28 марта, в Томской области ожидается днем и ночью погода облачная с прояснениями. Температура днем -1…+4 °С. На дорогах местами гололедица. Ночью местами небольшой снег, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный с переходом на северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -1…-6 °С.

По г. Томску ночью и днем синоптики ожидают погоду облачную с прояснениями. Температура днем +1…+3 °С. На дорогах местами гололедица. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -3…-5 °С.