Коронавирус в Томске: +26 новых случаев заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 27 марта, в Томской области выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 31 279 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 41 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 30 155 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 17,4% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,95.

За последние сутки в стране выявлено 8 885 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 387 пациентов скончались, 10 337 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 510 744 человека, 97 404 скончались, 4 130 498 выздоровел.