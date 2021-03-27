27 марта томские войска правопорядка отмечают свой профессиональный праздник

Накануне празднования, сотрудники и военнослужащие томского областного управления ведомства провели праздничный флешмоб. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 27 марта по всей стране, а также в Томске отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации. Войскам правопорядка исполняется 210 лет, а уже через неделю, 5 апреля, отмечается 5-летие создания Росгвардии.

Накануне празднования, сотрудники и военнослужащие томского областного управления ведомства провели праздничный флешмоб в одном из торговых центров Томска.

Праздничное выступление военного оркестра северского соединения Росгвардии стало приятным сюрпризом для жителей города и быстро собрало большое количество зрителей. Музыканты исполнили композиции «Рио Рита», «Архаик-блюз»», «Tequila», «Босса-нова», «Изобилие» и «Поппури на тему русских песен».