Эксперт: случаи заражения COVID-19 у людей, прошедших вакцинацию «Спутником V», единичны

Как правило, у молодых иммунитет формируется быстрее, чем у людей старшей возрастной группы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Случаи заражения COVID-19 у прошедших вакцинацию одним компонентом «Спутника V» редки, двумя – единичны. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что вакцина «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») вводится двумя дозами – через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Человек считается защищенным от коронавируса только через три недели после введения второго компонента – в это время формируется иммунитет к инфекции.

– Наши наблюдения показывают, что у молодых иммунитет, как правило, формируется быстрее, у старшей возрастной группы, особенно старше 60 лет, это может занимать больше времени, – отметил эксперт.

В сообщении уточняется, что российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована более чем в 50 государствах с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

Препарат создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. В нем используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые в обоих случаях используют одинаковый механизм доставки.