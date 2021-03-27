Прогноз погоды в Томске 27 марта: днем до +6°С

Прогнозируют небольших осадки в виде мокрого снега и дождя. Фото: Ксения Высотина

По данным регионального Гидрометцентра, сегодня, 27 марта, в Томской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. На дорогах гололедица.

По области в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедно-изморозевые явления. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -1…-6°С, местами при прояснениях до -13°С. Температура днем +1…+6°С. На дорогах местами гололедица.

В Томске также прогнозируют небольших осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -1…-6°С, температура днем +1…+6°С. На дорогах местами гололедица.