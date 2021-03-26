Юные кикбоксеры из Томской области завоевали 6 медалей на чемпионате и первенстве Сибири

Молодые спортсмены-кикбоксеры Томска показали себя с лучшей стороны на всесибирских соревнованиях Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томичи успешно выступили на чемпионате и первенстве Сибири по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком». В соревнованиях, которые прошли в Иркутске, приняли участие более 500 спортсменов.

Команда Томской области завоевала шесть наград. «Золото» взяли Андрей Скороходов, Екатерина Коблякова, Алина Каргина и Валерия Почебыт. Серебряным призером стала Екатерина Ларина, бронзовую медаль привезла Вероника Гудина, сообщает портал администрации региона.

Победители получили право выступать на чемпионате и первенстве России. Соревнования пройдут в Челябинске 3-9 мая.

К турниру кикбоксеров подготовили Илья Афонин, Семен Ануфриев, Кристина Субуханкулова, Иван Иконников, Виктор Лобынцев и Денис Мещеряков.