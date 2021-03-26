Приметы весны: первая ледовая переправа закрыта в Томской oбласти

Лед тает, первая ледовая переправа в регионе закрыта. Фото: сайт ГУ МЧС России по Томской области

Первая ледовая переправа закрыта в Парабельском районе через р. Парабель у деревни Чановка. На переправе установлен знак, запрещающий ее эксплуатацию, проведена обваловка подъездных путей, сообщает сайт ГУ МЧС России по Томской области.

В регионе продолжают действовать 69 ледовых переправ в девяти районах области (Александровский район – 25, Верхнекетский – 6, Каргасокский – 16, Колпашевский – 5, Кривошеинский – 1, Молчановский – 1, Парабельский – 8, Тегульдетский – 5, Чаинский – 2) и два наплавных моста в Каргасокском районе.

На действующих переправах производится постепенное понижение тоннажа пропускной грузоподъемности. Во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы необходимо соблюдать установленные нормы грузоподъемности, строго выполнять требования всех информационных знаков.