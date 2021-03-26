Большинство томичей экономят на спонтанных тратах, когда копят на ипотеку

Только четверть россиян сказали, что ни в чем себя не ограничивали, пока набирали необходимую сумму на ипотеку.

Во время накоплений на первоначальный взнос по ипотеке в первую очередь большинство россиян (48%) начинают экономить на спонтанных тратах, показал онлайн-опрос Райффайзенбанка. Вторая по популярности категория покупок, от которой отказываются на время - это путешествия (46%), а третья (37%) - развлечения, например, концерты или кино.

Только четверть россиян сказали, что ни в чем себя не ограничивали, пока набирали необходимую сумму на ипотеку. 27% респондентов отказались от покупки крупной бытовой техники, 23% - от обновления гардероба, а 14% опрошенных признались, что экономили на косметике.

Интересно, что от путешествий скорее отказываются мужчины, чем женщины (49% vs 45%), а от развлечений - наоборот (34% vs 39%). Семьи, в которых двое и более детей, меньше экономят на чём либо, пока копят на первоначальный взнос. В частности, они реже отказывались от путешествий: 38% против 55% тех, у кого один ребенок, и 46% тех, у кого нет детей. Возможно, это обусловлено тем, что данные семьи в большей степени полагаются в решении этого вопроса на материнский капитал (27% против 11% тех, у кого только один ребенок).

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